В НБУ рассказали о состоянии международной торговли

В октябре дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился по сравнению с сентябрем до 408 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке заявили, что одновременно расширился дефицит торговли товарами, из-за чего по сравнению с октябрем прошлого года отрицательное сальдо текущего счета увеличилось.

"В целом с начала года дефицит текущего счета незначительно расширился до 3,3 млрд долларов (с 2,9 млрд долларов в январе – октябре прошлого года)", - заявили в НБУ.

"Это произошло в первую очередь из-за больших закупок продукции машиностроения и энергоносителей – природного газа и угля", - говорится в сообщении.

Экспорт товаров в октябре составил 3,5 млрд долларов. Годовые темпы его роста, несмотря на незначительное замедление, оставались на высоком уровне (16,7%).

С начала года экспорт товаров вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Больше в номинальном выражении увеличился экспорт в страны ЕС (на 2,8 млрд долларов, или 32,3%) и Азии (на 1,1 млрд долларов, или 12,2%).

Доля стран ЕС в общем экспорте выросла до 35,2% с 32% в соответствующем периоде прошлого года.

Импорт товаров в октябре составил 4,5 млрд долларов. В годовом измерении рост его объемов ускорился до 22,4% за счет продукции машиностроения и химической промышленности.

С начала года общий объем импорта товаров вырос на 22%. Больше в номинальном выражении увеличился импорт из стран ЕС (на 2,9 млрд долларов, или 24,8%) и России (на 1,5 млрд долларов, или 37%).

Доля стран ЕС выросла с 36,9% в соответствующем периоде прошлого года до 37,8%, доля России − с 12,5% до 14%.

Регулятор отмечает, что чистый приток по финансовому счету составил 563 млн долларов (в октябре прошлого года – 257 млн долларов) и был обеспечен операциями частного сектора.

Чистые поступления частного сектора в октябре остались на уровне предыдущего месяца и составили 0,5 млрд долларов.

Сокращение объемов наличной валюты существенно замедлилось, в то же время уменьшились активы банковского сектора.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 65 млн долларво, и эти средства были практически полностью направлены в реальный сектор.

С начала года чистый приток по финансовому счету составил 5,3 млрд долларов. В частности, чистый приток прямых иностранных инвестиций за этот период оценен в 2,1 млрд долларов (22% из которых составили операции переоформления долга в уставный капитал).

"Платежный баланс в октябре сведен с профицитом на уровне 155 млн долларов. Это обусловило рост международных резервов до 18,7 млрд долларов по состоянию на 1 ноября, что обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта", - отметили в Нацбанке.

В январе – октябре профицит платежного баланса достиг 2,1 млрд долларов, что превышает профицит соответствующего периода прошлого года.

Экономическая правда