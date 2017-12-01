Российский конкурент Domino's Pizza идет в Украину

Российская сеть пиццерий "Додо Пицца" планирует в 2018 году открыть свои первые заведения в Украине.

Об этом сообщил учредитель и совладелец компании Федор Овчинников, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение: 2018 году точно откроем первую „Додо Пиццу" в Украине. За три-пять лет планируем построить в Украине большую сеть… Будем начинать со средних городов, а с них пойдем в крупные и малые города", — сказал он.

Данная сеть с главным офисом в Москве создана в 2011 году. В настоящее время насчитывает 261 ресторан в России, Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Китае и США.

Располагает 12 собственными пиццериями и 249 франчайзинговыми.

В Украине сеть планирует развиваться путем франчайзинга.

По словам Овчинникова, главным конкурентом сети "Додо Пицца" является американская сеть Domino’s.

"С Domino’s мы конкурируем в России, Румынии, США. Однако не считаю рынок Украины особо конкурентным. Для нашей сети главное — количество населения. Потенциал у страны большой. Очевидно, что Украина будет активно развиваться", — сказал Овчинников.

По его словам, сервис доставки для "Додо Пицца" является основой бизнеса — она приносит 60% продаж, остальные 40% - рестораны.