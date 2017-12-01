Стоимость нефти растет после продления сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 08.30 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 62,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% - до 57,62 доллара за баррель.

В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным.

При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.