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Стоимость нефти растет после продления сделки ОПЕК+

Пятница, 1 декабря 2017, 09:25

Мировые цены на нефть растут, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

Об этом сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 08.30 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до 62,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% - до 57,62 доллара за баррель.

В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным.

При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.

нефть ОПЕК
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