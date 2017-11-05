В Украину прибыло судно антрацита для ДТЭК

В порт Черноморск прибыло судно с очередной партией антрацита для ДТЭК с ЮАР.

Об этом говорится на сайте морского торгового порта "Черноморск".

Сообщается, что судно с Кипра доставило в украинский порт 75 тыс тонн угля.

"3 ноября в 17:00 в порту "Черноморск" ошвартованно судно с углем из ЮАР. Балкер "Scythia Graeca" доставил в Украину 75 тыс тонн антрацита. С 20:00 порт "Черноморск" уже начал разгрузку судна", - говорится в сообщении.

По завершению работ по разгрузке партия угля, которая прибыла, отправится на Криворожскую ТЭС.

Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину 25 мая, второе - 23 июля, третье – 14 августа.

Ранее в компании заявляли, что стоимость импортного угля из ЮАР для ДТЭК составляет около 100 долларов за тонну.