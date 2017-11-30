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Аэропорты Киева примут 500 рейсов в день финала Лиги чемпионов

Четверг, 30 ноября 2017, 18:47
 

По предварительным оценкам, 25-26 мая, в день проведения финального матча Лиги Чемпионов, аэропорты в Киеве примут более 520 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"В частности, планируется, что в день проведения финала аэронавигационное обслуживание диспетчерами "Украэроруха" только в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) будет предоставлено более 450 рейсовым самолетам и более 70 чартерам", - сообщает "Украэрорух".

По оценкам экспертов, интенсивность движения в аэропортах Киева будет в несколько раз больше, чем во время проведения чемпионата "Евро-2012".

"Сейчас очень трудно спрогнозировать, по каким маршрутам будет увеличена интенсивность движения. Это станет ясно только после проведения полуфиналов и определения команд, которые выйдут в финал Лиги чемпионов", - отметил директор "Украэроруха" Дмитрий Бабейчук.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов состоится 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Экономическая правда

НСК Олимпийский Украерорух авиаперевозки
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