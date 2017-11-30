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МЭРТ предлагает переписать правила нефтяных аукционов под Коломойского

Четверг, 30 ноября 2017, 15:10 — Дмитрий Рясной

28 ноября в Министерство энергетики, Министерство финансов и Министерство юстиции был передан на согласование проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа".

Формальный автор проекта – Министерство экономического развития и торговли.

Инициатор изменений – полугосударственное ПАО "Укрнафта", контролируемое группой "Приват" Игоря Коломойского.

Ключевое изменение, предусмотренное упомянутым проектом постановления, касается объема ввезенной в страну импортной нефти, от которого зависит расчет стартовой аукционной стоимости ресурса отечественного происхождения.

Так, сегодняшними правилами предусмотрено, что при этих расчетах импорт учитывается только в случае если его объемы ввоза превышают 50 тыс т/месяц. В тоже время проектом постановления предлагается увеличить эту цифру вчетверо – до 200 тыс т.

 

Как сообщала ЭП, месяц назад, 2 ноября, глава "Укрнефти" Марк Роллинс обратился к главе МЭРТ Степану Кубиву с просьбой пересмотреть нормативные документы, регламентирующие правила конкурсной торговли нефти. 

Эта инициатива была связана с тем, что несколько месяцев назад подконтрольный "Привату" Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") резко увеличил объемы закупок импортной нефти (до 110-120 тыс т/мес Azeri Light), тем самым невольно создав основание для налоговой начать расчет стартовой стоимости украинской нефти с привязкой к импортной.

В абсолютных цифрах это выразилось в повышении расчетной стоимости отечественного сырья с традиционных 11,5-12 тыс грн/т до 14,5.

Дмитрий Рясной, ЭП

МЭРТ авиация нефть
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