Дания запретила "Северный поток-2" на своей территории

Дания приняла закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток- 2" через её территориальные воды.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. Ранее вопросы внешней политики и политики безопасности не были веским основанием для того, чтобы регулирующие органы запрещали трубопроводы в территориальных водах Дании.

Как сообщалось ранее в Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа в Европу, и странам-участницам ЕС в ближайшее время вряд ли удастся прийти к консенсусу по этому вопросу.

Напомним, глава Европейского совета призвал страны ЕС быстро подготовить законодательство, которое может помешать в реализации проекта Nord Stream 2.

Ранее сообщалось, что Украина может потерять до 3% ВВП из-за строительства "Северного потока-2".