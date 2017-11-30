УЗ назначила еще 2 дополнительных рейса на новогодние праздники

ПАО "Укрзализныця" назначила 2 дополнительных рейса скоростных поездов из Киева в Тернополь и Запорожье на новогодние праздники и Рождество.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечается, дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" №747/748 Киев - Тернополь - Киев будет курсировать 25 декабря и 1 января из Киева, а в обратном направлении из Тернополя 26 декабря и 2 января.

Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. В обратном направлении из Тернополя этот поезд будет отправляться в 4:06 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 09:58.

Скоростной поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Запорожье - Киев осуществит дополнительные рейсы 30 декабря и 2 января по действующему графику движения.

Со станции Киев-Пассажирский он отправится в 14:49 и прибудет в Запорожье в 21:57. Из Запорожья поезд будет отправляться в 22:58 и прибывать в Киев в 06:10.

Напомним, УЗ уже назначила 7 дополнительных поездов на новогодние праздники и Рождество.