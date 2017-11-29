В Кабмине говорят, что билеты в Европу могут подорожать втрое. Омелян опровергает

Существует вероятность, что тарифы на пассажирские перевозки в европейском направлении могут вырасти втрое.

Об этом Экономической правде сообщил источник в правительстве.

По его словам, министерство инфраструктуры сняло с себя ответственность за согласование договоренностей о скидках на пассажирские перевозки, что может вызвать повышение стоимости билетов на европейском направлении почти в три раза.

Без согласованных скидок Укрзализныця будет вынуждена продавать билеты по номинальной стоимости (без скидок - билет Киев-Перемышль в этом случае будет стоить 1500 грн вместо актуальных 600 грн).

Сейчас на эти направления продаже с 10 декабря 2017 закрыто.

По словам собеседника ЭП, тарифы на перевозку по тарифу Украины - европейские страны утверждены приказом Мининфраструктуры №633 2012 года.

Но каждый год железнодорожные администрации договариваются о скидках, которые устанавливаются с декабря по декабрь следующего года.

"Так и в этом году - о скидках железнодорожные администрации договорились, но министр инфраструктуры отказывается их утверждать. Это продолжается уже несколько месяцев. Даже протокольное поручение правительства установить с 1 декабря 2017 года скидки на билеты на поезда международного сообщения не выполняется", - уточняет собеседник.

"Укрзализныця вынуждена приостановить продажи билетов на поезда Киев-Перемышль, анонсированный Киев-Вена и ряд других. А если протокольное поручение правительства Мининфраструктуры не выполнит, то билеты автоматически подорожают на эти поезда почти втрое", - отмечает чиновник.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил ЭП, что министерством разработан проект постановления, который должен предоставить право Укрзализныце устанавливать скидки на перевозку пассажиров на международных направлениях.

Это постановление должно быть проголосовано во время очередного заседания Кабмина.

"Министерство инфраструктуры получило с опозданием запрос от Укрзализныци по урегулированию скидок на международные перевозки, но оперативно отработало этот вопрос и подготовило проект постановления, который должен предоставить право Укрзализныце устанавливать скидки на перевозку пассажиров на международных направлениях", - отметил Омелян.

Экономическая правда