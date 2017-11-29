В НБУ опровергли информацию о новых покупателях "дочки" "Сбербанка"

Готова ли Украина завоевать свое место под солнцем в международном разделении труда, когда все первые места там уже заняты? И если так, то не стоит ли работать локтем, когда другие, даже условные союзники, плюют в лицо? (укр).

Роман Скляров директор Центра экономической демократии