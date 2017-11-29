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В НБУ опровергли информацию о новых покупателях "дочки" "Сбербанка"

Среда, 29 ноября 2017, 18:40

Национальный банк не подтвердил информацию о покупке "дочки" российского "Сбербанка" Хорошковским.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины не получал пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в украинском "Сбербанке", кроме тех которые поступали ранее", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "дочку" российского Сбербанка покупает совладелец телеканал Интер Валерий Хорошковский.

Напомним, 7 ноября НБУ разрешил Сергею Тигипко купить другую "дочку" Сбербанка - "ВиЕс Банк".

НБУ Сбербанк
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