Активы работающих банков уменьшились на 4 миллиарда

Активы работающих банков Украины за октябрь 2017 года сократились на 3,732 миллиарда гривен.

сообщает "Униан" со ссылкой на данные Национального банка.

Сокращение составило 0,3%, – до 1,277 трлн грн. С начала года рост активов составил 20,68 млрд грн или 1,6%,

Согласно приведенным данным, обязательства банков сократились на 0,5% в октябре и на 2,3% с начала года – до 1,107 трлн грн.

Капитал банков вырос на 0,8% в октябре и на 37,4% с начала года – до 170,057 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

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