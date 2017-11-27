Потребителям вернули 5,3 миллиона за коммунальные услуги — СМИ

Госпотребслужба провела проверку и выявила нарушения при начислении стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2016-2017 годах на 5,3 миллиона гривен.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

"Выяснилось, что в структуре цены на ЖКУ включали необоснованные или завышенные расходы. В Днепропетровской области в тариф безосновательно внесли инвестиционную составляющую, банковские услуги и завышенные суммы прибыли", - говорится в статье.

"В прокуратуре области открыли уголовное производство. Однако же виноваты не только руководители коммунальных предприятий, но и местные органы власти, которые не утвердили тарифы на уровне экономически обоснованных", - отмечает автор.

Еще большая путаница с коммунальными платежами в столице. Так, киевляне могут вернуть часть средств, заплаченных за поставку тепла в отопительном периоде 2015/16. Причины - правовые нюансы.

"В Украине с 2014 по 2017 годы стоимость тепла для бытовых потребителей выросла почти в четыре раза - с 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал.

За это время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла пять постановлений об изменении тарифов на централизованное теплоснабжение.

Однако дело в том, что не все они легитимны. Например, постановление №613, согласно которому стоимость услуги по теплоснабжению для потребителей компании "Киевэнерго" выросла с 374,6 до 657,24 грн за 1 Гкал, действовала чуть больше года.

Но ее признали недействительной, а тарифы - незаконными. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд, опираясь на то, что ее не зарегистрировали в Минюсте и не внесли в Единый государственный реестр с присвоением регистрационного кода.

Таким образом, данное решение суда позволяет киевлянам требовать возврата переплаченных по незаконным тарифам средств за отопительный период 2015-2016 годов.

За каждую потребленную гигакалорию в том сезоне "Киевэнерго" должно вернуть 283,12 грн.