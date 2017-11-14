Рост экономики замедлился до 2,1% – Госстат

Рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,1%.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно ей, по отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот показатель был равен 0,6%.

Как сообщалось, в середине августа Госстат оперативно оценил рост во втором квартале 2017 года ко второму кварталу 2016 года в 2,4% ВВП, а в середине сентября понизил эту оценку до 2,3%.

Еще кварталом ранее ситуация была обратной: Госстат предварительно сообщил о росте на 2,4%, а затем улучшил оценку до 2,5%.

Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017 в начале лета этого года ухудшило прогноз роста реального ВВП с 3% до 1,8% из-за прекращения отношений с предприятиями на неконтролируемой территории на Донбассе.

НБУ в июле текущего года также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2017 году до 1,6% с 1,9%, однако в конце октября улучшил его до 2,2%.

Как сообщалось, в минувшем году украинская экономика выросла на 2,3%. Правительство Украины в 2018 году ожидает роста ВВП на 3%, Нацбанк – на 3,2%.

Экономическая правда