Стокгольмский арбитраж перенес принятие решения в споре "Нафтогаза" и "Газпрома"

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма перенес предельный срок вынесения решений по делам между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" по контрактам на поставку и транзит газа.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Сроки вынесения решений перенесены на декабрь 2017 года - февраль 2018 года.

Слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже начались 9 октября.

Ранее ожидалось, что решение в этом деле будет озвучено до 30 ноября 2017 года.

Напомним, между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины.

В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из этих контрактов.

Как известно, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов (без процентов - 36,7 долларов и 14 млрд) соответственно.

Больше о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".

Экономическая правда