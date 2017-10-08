Ryanair увольняет операционного директора из-за скандала с отменой рейсов

Операционный директор ирландского лоукостера Ryanair Макйл Хикки покидает авиакомпанию после скандала с массовыми отменами рейсов.

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечается, генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири возложил на господина Хикки вину за "хаос", образовавшийся после решения об отмене тысяч рейсов.

Майкл Хикки занимался, в том числе, планированием графика работы пилотов. Он работал в компании более 30 лет.

Ранее сообщалось, что Ryanair отменила рейсы для 400 тысяч пассажиров. Сумма убытков компании может составить до 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проверит, нарушает ли бюджетная авиакомпания Ryanair права пассажиров, отменяя сотни рейсов.