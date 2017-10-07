Uber может шпионить за пользователями iPhone

Эксперты по кибербезопасности считают, что Apple предоставила Uber разрешение скрыто следить за владельцами iPhone.

К таким выводам по данным издания ZDNet пришли эксперты по безопасности, передает Укрінформ.

По их словам, мобильное приложение Uber имело доступ к закрытым личным данням пользователей iPhone.

Один из экспертов, Уилл Страфач, определил, что Uber оказалась единственной сторонней компанией, которой Apple предоставила такие беспрецедентные возможности. Другой эксперт, Лука Тодески, назвал подобное сотрудничество между двумя компаниями "чрезвычайно опасным".

Ранее газета The New York Times писала, что Uber использовал доступ к уникальным идентификаторам iPhone для того, чтобы бороться с недобросовестными водителями. Программа могла отслеживать владельцев "яблочных" смартфонов даже после удаления приложения Uber или сброса настроек iPhone к заводским установкам.

Напомним, водители Uber научились обманывать сервис, чтобы зарабатывать больше.

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