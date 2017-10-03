Украинцы стали реже пользоваться интернетом

Количество украинцев, использующих интернет ежедневно, уменьшилось с 52% в 2016 году, до 48% в 2017 году.

Об этом сообщается исследовании Connected Consumer Study 2017, опубликованном компанией Google, передает Liga.net.

Исследование проводилось компанией KANTAR TNS с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью. Размер выборки для Украины - 1000 респондентов в возрасте 16+.

Вопреки предположению о молодом возрасте онлайн-пользователей, возрастное деление оказалось достаточно равномерным. В частности, пользователи старше 65 лет составляют 5% от общего количества пользователей интернета в Украине. 10% от общего количества составляют люди в возрасте от 55 до 64 лет, а количество пользователей от 45 до 54 лет составляет 18%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет - 27% и 23% соответственно.

Сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенных к интернету устройств (по сравнению с 1,2 устройств в 2016 году).

Напомним, 66% украинцев пользуются интернетом в личных целях.