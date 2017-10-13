Rothschild выиграл тендер "Нафтогаза" на инвестсоветника

Итальянская компания Rothschild S.p.A. выиграла тендер НАК "Нафтогаз Украины" на предоставление инвестиционно-банковских услуг во время отделения деятельности по транспортировке газа и привлечения партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

Об этом сообщает "Интефакс-Украина" со ссылкой на протокол раскрытия в системе ProZorro.

Rothschild готов предоставить соответствующие услуги по 98 млн гривен. В аукционе 12 октября также приняла участие французская Lazard Frères, а TNN LTD (Великобритания) не была допущена к аукциону.

Услуги должны быть предоставлены в период до 31 декабря 2020 года.

Rothschild в своем письме, в частности, указывает на наличие в своей команде специалистов, которые принимали участие в операциях: Snam и Allianz Capital Partners при покупке Gas Connect Austria в OMV за 601 млн евро; продажи 20% в Трансадриатический газопроводе за 208 млн евро между Statoil и Snam; создании СП между Osaka Gas и итальянским оператором газораспределительных систем Erogasmet.

Кроме того, представители Rothschild участвовали в ряде сделок M & A с участием Snam для выполнения условий Третьего энергопакета по разделению бизнеса.

Ранее в пресс-службе НАК отметили, что инвестсоветник должен предоставить оценку рисков анбандлинга и рекомендации по уменьшению их негативного влияния, создать условия для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС, помочь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами , органами государственной власти).

Подрядчик должен предоставить помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, в частности подготовке проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора, а также подготовке перечня потенциальных партнеров. Кроме того, перечень его задач включает определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером, структурирования сделки, информационный и надлежащего сопровождение привлечения партнера.

В то же время Министерство энергетики и угольной промышленности из-за объявленного НАК тендера на инвестиционно-банковские услуги во время анбандлинга и привлечения партнера к управлению ГТС обвинило компанию в перетягивании на себя функций Кабинета Министров.

Как сообщалось, в начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.

В рамках меморандума компании осуществят совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке и Украины, и ЕС, полностью соответствует Стратегии энергетической безопасности ЕС.

При этом вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Шефчович отмечал, что есть и другие компании, которые были бы заинтересованы в присоединении к меморандуму.

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей газотранспортной системой уже в начале 2018 года.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, в Молдову - 35 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.