Нацбанк ожидает замедления инфляции к концу года

Ускорение инфляции в Украине до 16,4% в годовом измерении было обусловлено наслоением сразу трех факторов, действие которых начинает ослабевать, поэтому Нацбанк Украины ожидает замедления инфляции.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это наслоения сразу трех факторов - внутренняя ситуация на табачном рынке, погода плюс рост экспорта, - повлияло на четыре товарные группы. Мы оцениваем, какие факторы учитывать при принятии решения по монетарной политике, а на какие центральный банк не должен реагировать", - сказал он.

По его словам, базовая инфляция, которой может управлять центробанк, полтора года остается в пределах 6-8%: по итогам сентября она составила 7,7%.

"Наибольшим был вклад сырых продуктов питания и товаров, услуг, цены на которые регулируются административно. Вот это и есть проблема для реализации инфляционного таргетирования, о которой мы говорили: в стране с таким низким уровнем доходов, как Украина, всегда в потребительской корзине высокая доля продуктов питания, а цены на них волатильные", - отметил Сологуб.

По его словам, Нацбанк не драматизирует нынешнюю расхождение между сделанным им ранее прогнозом инфляции (9,1% на 2017 год), ее целевым диапазоном (8% + - 2 процентных пункта) и текущим уровнем инфляции.

"С точки зрения международного опыта и нашей экономики невыполнения их (прогнозов) не является чем-то удивительным, хотя и остается неприятным ... Речь не о попадании точно в цель, а, скорее, о задачах сформировать ожидания вокруг какого-то фактора", - сказал представитель центробанка.

Сологуб напомнил, что постепенно ситуация с инфляционными ожиданиями в Украине улучшалась.

Он отметил, что расхождение между прогнозом и реальным значением - это не повод отказываться от инфляционного таргетирования.

Ранее сообщалось, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, с начала года 10,2%.