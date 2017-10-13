"Метинвест" Ахметова может уйти с рынка ЕС

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" оценивает возможности поставок горячекатаного проката на альтернативные рынки в связи с введением пошлин на эту продукцию в Евросоюзе.

Об этом сообщает UAprom.

"Однако уже сейчас мы видим, что не сможем заместить весь объем европейского рынка, поэтому не исключаем сокращения производства на наших комбинатах", - отметили в компании.

Кроме того, в "Метинвесте" рассчитывают на то, что ЕС примет предложение Украины, и антидемпинговые пошлины будут заменены ценовым соглашением, возможность подписания которого предусматривает Соглашение об Ассоциации.

Напомним, ЕС ввел антидемпинговые пошлины на импорт стали горячего проката из Украины, России, Бразилии и Ирана.