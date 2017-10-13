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Roshen заплатил чуть больше налогов, чем футбольный клуб Ахметова

Пятница, 13 октября 2017, 14:54

Футбольный клуб "Шахтер" олигарха Рината Ахметова за первое полугодие 2017 года заплатил в бюджет почти 200 млн гривен налогов.

Об этом свидетельствует рейтинг ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за первое полугодие 2017 года, который есть в распоряжении ЭП.

Согласно данным, "Шахтер" за указанный период заплатил в бюджет 199,113 млн гривен и оказался на 97 месте рейтинга.

В конец рейтинга попала и "Кондитерская корпорация "Рошен". Она оказалась на 90 месте ретинга.

При этом данные о конкретных суммах налогов, уплаченных компанией, в рейтинге не приводятся поскольку авторы не получили на это разрешения.

Как известно, в январе прошлого года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст под управлением иностранного банка.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Экономическая правда

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Рошен Ахметов налоги
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