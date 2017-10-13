Стало известно, кто заплатил больше всего налогов в бюджет

В первом полугодии 2017 года больше налогов в бюджет заплатила государственная компания "Укргазвыдобування".

Об этом свидетельствует рейтинг ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков за первое полугодие 2017 года, который есть в распоряжении ЭП.

Согласно данным, за указанный период лидер рейтинга уплатил в бюджет 25,861 млрд гривен.

В тройку лидеров также входят "Нафтогаз Украины" (11,385 млрд гривен) и ЧАО "А/Т Табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" (6,97 млрд гривен).

На четвертом месте оказался производитель табачный изделий ЧАО "Филип Моррис Украина", который за шесть месяцев перечислил 5,835 млрд гривен.

Замыкает первую пятерку компания "Укрнафта", контрольный пакет акций которой находится во владении государства. Она заплатила 5,686 млрд гривен.

Стоит отметить, что по данным ГФС, предприятия системы ПАО "Укрнафта" по состоянию на 1 сентября текущего года задолжали государству 15,7 млрд гривен.

На шестом месте оказался государственный "Энергоатом", который перечислил 5,646 млрд гривен. Далее идут "Укртрансгаз" – 4,824 млрд гривен, "Укрзализныця" – 4,582 млрд гривен, ПАО "Джей Ти Интернешнл" - 4,390 млрд гривен.

Замыкает первую десятку государственное предприятие "Энергорынок", которое за полгода уплатило в бюджет 3,983 млрд гривен.

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Ранее ЭП обнародовала ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков за 9 месяцев текущего года. При этом следует отметить, что в предыдущем рейтинге речь шла о суммах налогов, уплаченных Офису крупных налогоплательщиков без учета средств, перечисленных в местные бюджеты.

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Экономическая правда