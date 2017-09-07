РФ готова сохранить транзит газа через Украину при одном условии

Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: "Турецкому потоку" и Северному потоку-2"

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "РБК-ТВ", передает "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция такова, что этот вопрос (о сохранении транзита - ред) может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", - отметил он.

Однако, по словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее.

"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года - и "Северный поток 2", и "Турецкий поток"", - сказал он.

"При строительстве новой инфраструктуры применяются самые современные технологии. А старая инфраструктура, построенная 50-60 лет назад, сейчас требует модернизации, которой, к сожалению, сегодня мы не видим. То есть затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости будут почти в 2 раза дешевле", - отметил министр.

Отметим, что контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировки российского газа через украинскую территорию не "Газпрому", а его европейским покупателям.