Порошенко определился с главой НБУ - СМИ

Яков Смолий и Валерия Гонтарева

Президент Петр Порошенко намерен предложить Раде назначить главой НБУ первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.

Об этом "Українським Новинам" сообщило несколько источников в органах государственной власти.

"Второй кандидат, который был даже фаворитом в некоторых кругах, - председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук - не набирает голосов в парламенте, а Смолий - проходной кандидат", - отметил один из собеседников.

Источники ожидают, что назначения Смолия состоится в октябре.

Как сообщалось, Гонтарева в связи с поданным ранее заявлением об отставке назначила с 11 мая исполняющим обязанности главы центробанка своего первого заместителя Якова Смолия.

По ее словам, с 11 мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя Нацбанка.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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