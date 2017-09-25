Запрет на авиаперелеты над восточной Украиной необоснован - МИУ
Министерство инфраструктуры считает необоснованной позицию Европейского агентства авиационной безопасности о необходимости введения ограничений на авиационное движение в восточной части Украины.
Об этом заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают "Українські Новини".
"На этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем этот бюллетень не соответствующим действительности", - заявил он.
Омелян отметил, что угроза ограничения авиапространства является существенной, поскольку, несмотря на то, что бюллетень будет носить рекомендательный характер, многие авиакомпании будут выполнять его рекомендации.
Напомним, в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины.
В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".
Ранее сообщалось, что депутаты Харьковского горсовета обратились к премьер-министру с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.
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