Запрет на авиаперелеты над восточной Украиной необоснован - МИУ

Министерство инфраструктуры считает необоснованной позицию Европейского агентства авиационной безопасности о необходимости введения ограничений на авиационное движение в восточной части Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают "Українські Новини".

"На этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем этот бюллетень не соответствующим действительности", - заявил он.

Омелян отметил, что угроза ограничения авиапространства является существенной, поскольку, несмотря на то, что бюллетень будет носить рекомендательный характер, многие авиакомпании будут выполнять его рекомендации.

Напомним, в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины.

В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

Ранее сообщалось, что депутаты Харьковского горсовета обратились к премьер-министру с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.