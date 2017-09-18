Косюк считает, что получил 809 миллионов госдотаций справедливо

Владелец "Нашей Рябы" Юрий Косюк заявляет, что полученные его компанией государственные дотации не связаны с его прежним местом работы в Администрации президента.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Смотрите, это не дотации. Это не деньги, которые забрали у кого‑то. Это НДС, который компания заплатила в бюджет. Часть того, что ты заплатил, ты имеешь право вернуть. И если заплатил много, то и получаешь много", - заявил он.

В то же время Косюк не ответил прямо на вопрос, считает ли он справедливым, что такая крупная компания как МХП получила большую часть агродотаций.

"А как должно быть? Никому не давать? Или написать в законе "дать дотацию всем, кроме Косюка"? Так нужно было прописать закон? А как тогда быть с равностью условий для бизнеса?", - возмутился миллионер.

По его словам "кто мало платит, тот и получает мало".

"Поэтому разговоры о том, что нам взяли и заплатили деньги Януковича в виде дотации — это от лукавого", - подчеркнул Косюк.

Он также заявил, что возвращение МХП более 800 млн гривен НДС не связано с его работой в Администрации президента Украины, как заявлял нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.

"Чушь. Абсолютная чушь. Лещенко пусть посмотрит внимательнее на то, как это было. От того, что я был там, ничего не изменилось. Динамика была обычной. Рос экспорт и увеличивался возврат НДС", - сказал бизнесмен.

Он также отметил, что значительную часть НДС государство вернуло из больших капиталовложений, которые были сделаны в последний проект, - Винницкую птицефабрику.

"Инвестиции составили около 1 млрд долларов. И тот НДС тоже возвращался", - сказал Косюк.

Напомним, Гройсман объяснил, почему Косюк получил почти миллиард дотаций.