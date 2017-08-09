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"Укрзализныце" назначили временного руководителя

Среда, 9 августа 2017, 13:13

Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

Об этом сообщили министр инфраструктуры Владимир Омелян и сам Кравцов на брифинге после заседания правительства.

"Только что было принято соответствующее решение правительства об удовлетворении заявления господина Балчуна об отставке. Я был назначен и.о. главы Укрзализныци", - сообщил Кравцов.

"Для меня эта задача не является новой, год назад мне приходилось выполнять обязанности руководителя УЗ. Я хорошо понимаю, какая это ответственность и как это трудная задача", - добавил он.

Кравцов заявил журналистам, что еще подумает, участвовать ли в конкурсе на должность главы УЗ, но напомнил, что в прошлом году участия в конкурсе не принимал.

Кравцов назвал своей первоочередной задачей на посту и.о. председателя УЗ "быстрые и результативные реформы".

Он уточнил, что сделает акцент на увеличении сообщения скоростным пассажирским движением, а также заявил о необходимости поднять уровень сервиса для пассажиров.

Как известно, с марта 2016 года по апрель 2016 года Кравцов исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политике. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что глава УЗ Войцех Балчун подал в отставку.

Экономическая правда

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Укрзализныця Мининфраструктуры
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