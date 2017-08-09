Балчун: критика была для меня дополнительной мотивацией

Глава ПАО "Укрзализныця" заявил, что работа в УЗ была сложной и важной миссией в его жизни.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя собственное заявление об отставке.

"Выиграный конкурс был для меня и неожиданностью, и вызовом, и личным испытанием. Это была сложная и важная миссия в моей деловой жизни", - заявил Балчун.

Он подытожил результаты своей работы, заявив, что финансовое состояние предприятия улучшилось за этот год.

"За 6 месяцев 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности чистая прибыль составила 122,5 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года", - сообщил Балчун.

"Удалось достичь заметных успехов в улучшении нашей кредитной политики. За период с июня 2016 году до июля 2017 года погашено финансовых обязательств на сумму 8,7 млрд грн, при этом кредитный портфель уменьшился на 15%, или 6,6 млрд грн, и на 01.08.2017 составил 37,3 млрд грн ", - написал Балчун.

"В 2016 году было уплачено 15,2 млрд грн налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды. За 6 месяцев 2017 уже уплачено более 8 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года", - добавил он.

Председатель УЗ заявил, что положение дел в УЗ был намного сложнее, чем можно было представить.

"Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения", - написал Балчун.

"Ежедневная критика также была для меня дополнительной мотивацией. В то же время, я всегда понимал, насколько стратегическим предприятием является УЗ и какие ограничения это накладывает в моей деятельности по той прозаической причине, что я иностранец", - добавил глава УЗ.

Он поблагодарил свою семью и украинцев, которые его поддерживали.

8 августа Балчун написал на пост в Facebook, который несколько объясняет причины его увольнения.

"Надеюсь, не надо объяснять истинную цель массированной кампании черного пиара, активизированной против меня в последние дни. В таких обстоятельствах я должен был бы надцать раз обратиться в суд, но год работы в Украине меня многому научил", - написал он, находясь в командировке в Китае.

"Все сделанное в течение этого года в атмосфере ежедневного негативного пиара и даже открытого саботажа дает основания для гордости. Для подведения итогов придет время", - добавил руководитель УЗ.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что глава УЗ Войцех Балчун подал в отставку.

Экономическая правда