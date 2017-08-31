Омелян ожидает прихода в Украину трех лоукостеров в 2018 году

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в следующем году в Украине заработают три авиакомпании - EasyJet, Eurowings и Ryanair.

Об этом он рассказал в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает УНИАН.

"Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну", - сказал он.

По словам министра, потери для аэропорта "Борисполь" от прихода авиакомпании Ryanair выдуманные.

"Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта "Борисполь", то забывают, что каждый турист привозит в казну страны 300-1000 долларов", - отметил Омелян.

Напомним, в 2018 году немецкий лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию.

Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Напомним, Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.

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