Косюк за полгода получил из бюджета 42% всех дотаций для аграриев

За январь-июнь 2017 г из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривен на дотации для аграрных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, опубликованные 8 августа.

Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновский хлебопродукт (ЧАО "Мироновская птицефабрика", СООО "Старинская птицефабрика", ЧАО "Орель-Лидер" и ГП "Победа новая").

Вторым крупнейшим получателем дотаций являются компании агрохолдинга Авангард (входят в Укрлендфарминг Олега Бахматюка, - ЭП) с общей суммой дотаций 142 млн гривен.

Таким образом, половина всех бюджетных дотаций было предоставлена производителям, специализирующихся на продукции птицеводства.

Другие производители получили существенно меньшие объемы дотаций. Так, на третьем месте по объему полученных дотаций ООО "Даноша" с 33 млн гривен. Предприятие принадлежит датским инвесторам.

Всего бюджетные дотации с начала года получили 1140 различных предприятий.

Напомним, 2016 году Мироновский хлебопродукт завершил с чистой прибылью (к курсовой разницы) 214 млн долл, а маржа чистой прибыли к курсовой разницы составила 19%. Согласно отчету Мироновского хлебопродукта хорошие финансовые результаты возникли в связи со средним ростом цены на мясо на 10% в 2016 году, а также ростом экспорта на 52%.

Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации Президента.

2017 является первым годом в котором начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство. Она была введена в конце 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.

О том, что данная формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства Экономическая правда писала в 2016 году.