Данилюк считает, что дело против него "активно проталкивается"

Министр финансов Александр Данилюк заявил о лоббировании скорейшего расследования возможной неуплаты им налогов.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня с юристами более подробно разобрались в обвинениях ГПУ, о которых я вчера узнал из СМИ. При анализе юридических деталей этого процесса складывается четкое впечатление, что дело против меня активно проталкивается", - написал министр финансов.

Данилюк привел свое видение обвинений Генеральной прокуратуры, и высказал свое мнение по поводу решения суда.

По словам чиновника, при принятии решения суд нарушил многие нормы законодательства, а также не учел изменения, которые произошли в законодательных актах, в частности, в части моратория на проведение налоговых проверок.

Кроме того, Данилюк считает правоохранительную систему заангажированной.

"Мое негативное отношение к действующей заангажированной правоохранительной системе общеизвестно. Изменения просто перезрели. Правоохранительные органы должны быть компактными, профессиональными, с четким распределением полномочий без дублирования и главное - деполитизированными", - заявил министр.

Напомним, вчера, 31 июля, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил Государственной фискальной службе провести налоговую проверку в отношении министра финансов Александра Данилюка.

Свое ходатайство ГПУ аргументировала тем, что министр подозревается в неуплате налогов.

Сам Данилюк сообщил, что находится в отпуске с семьей и узнал о подозрении Генеральной прокуратуры из прессы.

Экономическая правда