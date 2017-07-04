Гройсман поручил проверить качество 3G связи
Вторник, 4 июля 2017, 12:33
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации проверить качество 3G связи.
Об этом премьер заявил в ходе заседания Кабмина.
"Комиссии поручаю провести исследование параметров 3G в городах и обнародовать эти данные", - сказал Гройсман.
При этом Гройсман отметил, что сам доволен качеством связи 3G оператора, которым он пользуется, однако у других операторов 3G связь худшего качества.
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.