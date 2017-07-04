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Гройсман поручил проверить качество 3G связи

Вторник, 4 июля 2017, 12:33

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил  Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации проверить качество 3G связи.

Об этом премьер заявил в ходе заседания Кабмина.

"Комиссии поручаю провести исследование параметров 3G в городах и обнародовать эти данные", - сказал Гройсман.

При этом Гройсман отметил, что сам доволен качеством связи 3G оператора, которым он пользуется, однако у других операторов 3G связь худшего качества.

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3G Гройсман
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