Гройсман поручил проверить качество 3G связи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации проверить качество 3G связи.

Об этом премьер заявил в ходе заседания Кабмина.

"Комиссии поручаю провести исследование параметров 3G в городах и обнародовать эти данные", - сказал Гройсман.

При этом Гройсман отметил, что сам доволен качеством связи 3G оператора, которым он пользуется, однако у других операторов 3G связь худшего качества.