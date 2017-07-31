"Центрэнерго" закупит 700 тысяч тонн угля в США
ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставке около 700 тысячтонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года.
Об этом сообщил глава генкомпании Олег Коземко на брифинге в посольстве США в Украине в Киеве в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы заключили контракт 14 июля, ожидаем около 700 тыс. тонн до конца года", - сказал он.
Согласно репортажу "5 канала" из посольства США в Украине, первая партия американского антрацита объемом 85 тыс. тонн будет поставлена в начале сентября, вторая - в объеме 125 тыс. тонн - прибудет в конце сентября.
Цена первой партии составит 113 дол/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.
По словам Коземко, в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до 2 млн тонн.
Ранее Украина планировала закупать уголь у Грузии, но тендер отменили.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.
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