Провайдеров за российские сайты будут штрафовать на 1% годового дохода

За неограниченный доступ к запрещенным российским ресурсам на интернет-провайдеров будут накладываться штрафы в размере 1% от дохода за истекший календарный год.

Об этом говорится в законопроекте №6688 "По противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", который можно найти на официальном сайте Верховной Рады.

Если провайдер после первого штрафа будет замечен за повторным нарушением - штраф увеличится до 5% дохода за весь прошлый календарный год.

Также в законопроекте говорится, что провайдеры должны закупить специализированное оборудование для блокировки сайтов и контроля трафика.

Инициаторами законопроекта выступили Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил, входящих в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".

Ранее сообщалось, что пользователи не будут наказывать за пользование запрещенными указом президента российскими сетями.