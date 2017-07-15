Провайдеров за российские сайты будут штрафовать на 1% годового дохода
За неограниченный доступ к запрещенным российским ресурсам на интернет-провайдеров будут накладываться штрафы в размере 1% от дохода за истекший календарный год.
Об этом говорится в законопроекте №6688 "По противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", который можно найти на официальном сайте Верховной Рады.
Если провайдер после первого штрафа будет замечен за повторным нарушением - штраф увеличится до 5% дохода за весь прошлый календарный год.
Также в законопроекте говорится, что провайдеры должны закупить специализированное оборудование для блокировки сайтов и контроля трафика.
Инициаторами законопроекта выступили Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил, входящих в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Напомним, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".
Ранее сообщалось, что пользователи не будут наказывать за пользование запрещенными указом президента российскими сетями.
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