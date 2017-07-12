БПП поддержит пенсионную реформу - Гройсман

Фракция БПП поддержит в первом чтении все законопроекты по пенсионной реформе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Он добавил, что поддержаны будут те законы, которые будут иметь соответствующие решения комитетов.

На фракції прийнято рішення підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які матимуть відповідні рішення комітетів #ПенсійнаРеформа — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 июля 2017 г.

11 июля депутаты проголосовали за включение в повестку Рады законопроектов о пенсионной реформе.

Они были зарегистрированы в Раде 22 июня.

№6614 - проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению пенсий,

№6615 - проект закона о внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса по вопросам пенсионного обеспечения,

№6616 - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по вопросам пенсионного обеспечения,

№6617 - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины одобрил проект пенсионной реформы и направил его на рассмотрение Национального совета реформ. Национальный совет реформ поддержала правительственный проект, в то же время были высказаны предложения, которые могут быть учтены в дальнейшем.

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Экономическая правда