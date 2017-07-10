Приватбанк может возглавить немец - СМИ

Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж рекомендует на должность главы ПриватБанка Райнера Мюллера-Ханке.

Об этом сообщил "Українським новинам" источник, знакомый с ситуацией.

"Набсовет банка 20 июля может принять отставку Шлапака с 24 июля и определить исполняющего обязанности главы правления", - сообщает агентство.

Вероятно, банк временно возглавит зампред правления Галина Пахачук.

Подбором кандидатов на пост нового главы правления Приватбанка занимается рекрутинговое агенство, срок отбора кандидата - две недели, а значит, нового главу банка набсовет ПриватБанка может назначить уже в конце июля.

Его будут отбирать из предложенных агентством кандидатур.

При отсутствии украинских претендентов, пост главы правления Приватбанка может занять немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.

Сейчас Райнер Мюллер является членом советов FinComBank (Молдова) и азербайджанского AccessBank. Имеет степень магистра по экономике Свободного Университета Берлина (Freie Universität Berlin), учился на экономиста в университетах Гейдельберга и Мадрида.

В Украине он уже работал генеральным директором Swedbank в 2009-2013 годах. Он имеет более чем десятилетний опыт в сфере банкинга в странах Центральной и Восточной Европы.

Полный перечень претендентов неизвестен, но никто из украинских финансистов публично не изъявлял желания возглавить ПриватБанк. Потенциальные претенденты боятся сложностей, которые могут возникнуть на новом месте работы.

"Приват сейчас - электрический стул. Никто из местных особо не хочет даже подаваться на конкурс", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.