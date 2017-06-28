40 компаний уже заплатили вирусу Petya

40 компаний перечислили 300 долларов в валюте биткойн интернет-вирусу Petya.

Это можно проследить по биткойн-кошельку вымогателей.

Первая транзакция была осуществлена ​​27 июня в 12.48, то есть почти сразу после блокировки. Последняя - 28 июня в 7.03.

Как сообщают пользователи в соцсетях, ключ для расшифровки данных в ответ никто не прислал.

Разработчик "ProZorro" и основатель ОО "Электронная демократия" Владимир Фльонц на своей странице в Facebook предостерег пользователей платить вирусу.

"Еще раз повторяю, если вы подхватили вирус Petya.A / C не пытайтесь заплатить вымогателям, их e-mail адрес уже заблокировано на уровне провайдера услуг. Это означает, что ваше подтверждение об оплате никто не получит, а вы не получите ключ для расшифровки ", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня Украину атаковал массовый интернет-вирус.

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Алина Полякова, ЭП