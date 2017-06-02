Сделку по продаже Сбербанка планируют закрыть за 2 месяца

Сделка по продаже 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца.

Об этом заявил "Интерфаксу" один из покупателей банка Саид Гуцериев.

"Мы примерно ожидаем сделку, если все пойдет в правильном русле, то в ближайшие 2 месяца", - сказал он.

"Мы сейчас делаем due diligence актива и параллельно занимаемся с различными регуляторами для одобрения сделки и правильной структуры, чтобы выстроить диалог с регуляторами, чтобы структура сделки их устраивала", - добавил Гуцериев.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины намерен в скором времени вынести решение относительно представленных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк".

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов.

В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев) 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ Гуцериев.

Второй пакет документов, на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк", вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Сбербанк ранее анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд гривен) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.