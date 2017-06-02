Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях

Соломенский районный суд Киева по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро арестовал принадлежащие Николаю Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, пишет Liga.net.

23 мая суд принял решение арестовать 5% уставного капитала ООО Интер-Вент, 14% ООО Вортекс и 5% ООО Техно-Инвест.

Мартыненко запрещено осуществлять любые сделки, которые могут привести к переходу прав на принадлежащие ему доли имущества в уставных капиталах упомянутых компаний.

Как свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, бизнес-партнерами Мартыненко по компании Вортекс были экс-совладелец группы WOG Петр Дыминский, Ланна Лагур (скорее всего, родственница совладельца WOG Сергея Лагура), Сергей Перелома (первый заместитель главы Нафтогаза Украины, бизнес-партер Мартыненко), Александр Морозов (бывший глава Ощадбанка, директор по развитию бизнеса Смарт-Холдинга Вадима Новинского), Ольга Пономаренко и покойный Игорь Еремеев.

По состоянию на 2010 год Вортекс владела недвижимым имуществом в Вышгородском районе Киевской области.

В Техно-Инвесте, где Мартыненко владеет 5%, его партнерами выступают Игорь Керезь (бизнес-партнер Давида Жвании и Мартыненко) и Вячеслав Циганенко, бывший помощник экс-депутата Жвании.

В компании Интер-Вент кроме Керезя, партнером Мартыненка является Андрей Щукин, еще один экс-помощник Жвании. Как и Техно-Инвест компания являлась акционером Диамантбанка Мартыненко.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Мартыненко.

Как сообщалось, вечером 20 апреля экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

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