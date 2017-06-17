НБУ снизил официальный курс гривни

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 19 июня на 2 копейки и установил его на уровне 26,02 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5067 гривни.

Напомним, 16 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26-26,02 гривни за доллар.

Экономическая правда