НБУ снизил официальный курс гривни
Суббота, 17 июня 2017, 11:02
Национальный банк снизил официальный курс гривни на 19 июня на 2 копейки и установил его на уровне 26,02 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5067 гривни.
Напомним, 16 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26-26,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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