В пенсионном фонде рассказали, кто сможет выйти на пенсию по выслуге лет

В случае принятия пенсионной реформы у лиц, которые на момент вступления в силу соответствующего законопроекта будут иметь необходимый стаж, право на пенсию по выслуге лет забирать не будут.

Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин на брифинге, передает "Укрінформ".

"Право на выслугу фиксируется на дату вступления в силу законопроекта. Если у человека уже будет это право, то она им сможет воспользоваться тогда, когда захочет ", - пояснил он.

По его словам, если учитель или врач на момент вступления в силу пенсионной реформы будет необходимый стаж для выслуги, то он сможет воспользоваться этим право и через, например, 3 или 5 лет.

В то же время Машкин напомнил, что лица, которые вышли на пенсию по выслуге лет, не имеют права занимать должности, позволяющие назначать такого вида пенсии.

Как ранее сообщалось, проект пенсионной реформы предусматривает отмену права на пенсию по выслуге лет у ряда категорий работников, в том числе врачей и учителей.

Напомним, Минсоцполитики представило новую формулу расчета пенсий.

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