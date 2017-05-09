Страны Балтии отключатся от российской энергосети

Страны Балтии подключат свои энергосети к европейской через Польшу для уменьшения энергетической зависимости от России.

Об этом сообщил в понедельник, 8 мая, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает Deutsche Welle.

"Все мы согласились прояснить распределение обязанностей между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей) до конца года", - заявил Ратас.

В ходе подключение придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизована с российской электросетью через страны Балтии.

Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 году, но было отложено из-за дискуссии по поводу точки подключение к европейской сети - в Польше или Финляндии. В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и не угрожала это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных опасностей. Страны Балтии являются членами ЕС и НАТО с 2004 года.