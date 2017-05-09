Украинский стартап Grammarly привлек рекордные 110 миллионов долларов

Alex Shevchenko, Brad Hoover, Max Lytvyn of Grammarly. Photo: Grammarly

Grammarly стал первым украинским стартапом, основанным в Киеве, который привлек более сотни миллионов долларов в рамках публичного раунда.

Об этом сообщает AIN.UA, со ссылкой на представителей стартапа.

Ведущим инвестором в рамках раунда стал фонд General Catalyst, в раунде также приняли участие IVP и Spark Capital.

Как отмечается, это первая инвестиция в стартап – до этого Grammarly не привлекали сторонних средств.

"Мы выбрали группу инвесторов, имеющих успешный опыт работы в сфере создания ведущих высокотехнологичных компаний, а также интернет-компаний, ориентированных на конечных потребителей. Опыт и ресурсы инвесторов будут способствовать ускорению роста компании в ближайшем будущем", – говорят в Grammarly.

Напомним, Grammarly – интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

Стартап основали киевляне Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году. Первая версия продукта была создана в Киеве. На сегодня команда Grammarly составляет более 100 человек, а количество ежедневных активных пользователей — 6,9 миллиона.

По данным представителей компании, только в апреле текущего года Grammarly предложил более чем 14 млрд усовершенствований к текстам. Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско, не так давно компания открыла свой третий офис в Нью-Йорке.