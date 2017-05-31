Украина сообщила "Газпрому" об аресте его акций

Антимонопольный комитет Украины в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,9 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете российского монополиста.

"Газпром" 12 мая получил через представительство в Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд гривен, включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд гривен, и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО "Газтранзит".

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неоплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Ранее компания "Газтранзит" решила вывести средства из Украины путем выплаты своим акционерам 209,066 миллиона гривен дивидендов.

Интерфакс-Украина