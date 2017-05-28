"Укрзализныця" и "Укрэнерго" потратили в ОРДЛО 836 миллионов гривен

Государственные НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укрзализныця" за минувший год суммарно вложили в свои подразделения на оккупированных территориях более 800 миллионов гривен.

Об этом сообщила народный депутат Украины Виктория Войцицкая, передает Zn.ua.

Согласно данным, предоставленным этими компаниями, "Укрэнерго" в 2016 потратила 154,906 миллиона гривен на свое подразделение, действующее на неконтролируемое территории, а "Укрзализныця" - 681,238 миллиона гривен ", - отмечает Войцицкая.

Как отмечает депутат, "Укрэнерго" при этом решила "не замечать" постановления Кабмин №263 от 7 мая 2015 г, которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение в оккупированных районах только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг закладывает в тариф "Укрэнерго" средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом - просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в "молодых республиках", - отмечает Войцицкая.

Говоря об "Укрзализныци", автор отмечает, что компания не только обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и перевозит грузы, при помощи которых боевики убивают украинских бойцов.

"Об эшелонах с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый - инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин", - отмечает депутат.