Гройсман рассказал, когда назначат нового министра аграрной политики
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Министр аграрной политики Тарас Кутовой сообщил о своем намерении покинуть пост и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше. Что ж, мне жаль, но это его решение", - написал премьер.
"Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена", - сообщил Гройсман.
Напомним, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.
Экономическая правда
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.