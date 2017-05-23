Все разделы
Укр / Рус

Гройсман рассказал, когда назначат нового министра аграрной политики

Вторник, 23 мая 2017, 20:00

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Министр аграрной политики Тарас Кутовой сообщил о своем намерении покинуть пост и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше. Что ж, мне жаль, но это его решение", - написал премьер.

"Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена", - сообщил Гройсман.

Напомним, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Гройсман Кутовой
Материалы по теме
Украина поднялась на 18 мест в рейтинге открытости данных 23 мая 2017, 11:30
Гройсман: Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией 23 мая 2017, 08:56
Гройсман попросил ГПУ и НАБУ расследовать дело ОПЗ 20 мая 2017, 10:01
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте