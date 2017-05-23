Гройсман рассказал, когда назначат нового министра аграрной политики

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Министр аграрной политики Тарас Кутовой сообщил о своем намерении покинуть пост и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше. Что ж, мне жаль, но это его решение", - написал премьер.

"Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена", - сообщил Гройсман.

Напомним, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

Экономическая правда