Кабмин разрешил МЭРТ выдавать патенты

Кабинет министров Украины передал Министерству экономического развития и торговли функции Государственной службы интеллектуальной собственности Украины по реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

Об этом стало известно из постановления №320 от 11 мая, опубликованого на правительственном сайте.

"Со вступлением в силу этого акта (после его официального опубликования) Минэкономразвития будет осуществлять выдачу всех охранных документов (патентов, свидетельств) в сфере интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении МЭРТ.

Согласно постановлению, это решение является очередным шагом к созданию Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС) согласно Плану приоритетных действий правительства на 2017 год и Концепции реформирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине.

Минэкономразвития указывает, что НОИС - единый централизованный орган, осуществляющий функции по выдаче патентов (свидетельств) по принципу "единого окна" на основе лучших европейских и мировых практик.

Соответствующий орган, функции которого будет выполнять "Укрпатент", будет ответственным за реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, а МЭРТ будет обеспечивать формирование единой государственной политики в этой сфере.

Создание НОИС предусматривает последовательное реформирование сферы интеллектуальной собственности, включая постепенную институциональную перестройку национальной системы охраны интеллектуальной собственности.