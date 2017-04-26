Украина нарастила производство электроэнергии несмотря на остановку пяти ТЭС - Насалик

Украина нарастила производство электроэнергии на 4 миллиарда кВт/ч благодаря АЭС и ГЭС.

Об этом сегодня, 26 апреля, на заседании правительства заявил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

По его словам, в Украине, несмотря на остановку пяти тепловых электростанций удалось нарастить объемы производства электроэнергии.

"В 2017 году произошел рост почти на 4 с лишним миллиарда кВт/ч. 75% электроэнергии у нас потребляет промышленность. Разницу мы покрываем исключительно за счет атомной промышленности (плюс 4 млрд кВт/ч) и 2 миллиарда кВт/ч - гидроэлектростанций ", - сказал министр.

"При этом производство электроэнергии тепловыми электростанциями уменьшилась практически на 1 млрд кВт/ч. Именно такая схема распределения дала сегодня возможность остановить пять ТЭС, работающих на антрацитовой группе угля. Сегодня работают только два блока Луганской ТЭС", - добавил Насалик.

Министр уверен, что энергетическая система Украины готова реагировать на любые вызовы.

"Объединенная энергетическая система Украины образца апреля 2017 и образца 2016 года - это совершенно разные энергосистемы. На сегодняшний день объединенная энергетическая система Украины имеет совершенно другие функциональные технические возможности и готова реагировать на любые стрессовые ситуации, которые происходят в государстве не по его воле, в том числе по блокаде Донбасса", - сказал Насалик.

Министр добавил, что в этом году начнется строительство 4-го энергоблока Днепровской АЭС, а два блока Змиевской ТЭС будут полностью переориентированы на газовую группу угля. По результатам этого года в министерстве даже планируют профицит угля газовой группы.

Экономическая правда