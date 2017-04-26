Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Польшу на майские выходные

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ Киев - Перемышль - Киев в пиковые даты - 28 апреля, 2, 5, 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд №707 / 708 Киев - Львов - Перемышль отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-пассажирский в 5:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Сообщается, что расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль на поезд №33714 / 35170 Перемышль - Краков - Варшава - Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск - Познань - Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль - Киев.

В международном сообщении стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса на 26 апреля составляет 604,37 грн, II класса - 427,14 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 247 грн, II класса - 180,18 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа.

Билеты на поезд Интерсити + №707/708 Киев - Львов - Перемышль можно приобрести в железнодорожных кассах.

Напомним, на майские праздники Укрзализныця назначила уже более 20 поездов.

Экономическая правда