OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 18 апреля.

О ТЭС. Славянская теплоэлектростанция (Николаевка, Донецкая область) компании Донбассэнерго прекратила производство электроэнергии. Таким образом, пять из шести ТЭС в настоящий момент прекратили работу с целью экономии антрацита.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" проиграл частной компании тендер на поставку техногаза для Укртрансгаза.

Об DP World. Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен начать работу в порту Южный до конца этого года.

Об НБУ. Совет НБУ принял решение об утверждении распределения прибыли за 2016 год в части обязательств регулятора перед бюджетом на 2017 год – 44,378 млрд гривен.

А еще Национальный банк опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки.

Об "Ощадбанке" и "Сбербанке". Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнем использовать обозначение "Сбербанк" на территории Украины.

О "Сбербанке". Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Нацбанк на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка.

О "Диви банке". Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления "Диви банка" Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

О McDonald's. Пресс-служба украинского McDonald's подтвердила продажу помещений в Крыму, которые до аннексии полуострова Россией принадлежали компании.

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