OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Главные экономические новости за 18 апреля.
О ТЭС. Славянская теплоэлектростанция (Николаевка, Донецкая область) компании Донбассэнерго прекратила производство электроэнергии. Таким образом, пять из шести ТЭС в настоящий момент прекратили работу с целью экономии антрацита.
О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" проиграл частной компании тендер на поставку техногаза для Укртрансгаза.
Об DP World. Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен начать работу в порту Южный до конца этого года.
Об НБУ. Совет НБУ принял решение об утверждении распределения прибыли за 2016 год в части обязательств регулятора перед бюджетом на 2017 год – 44,378 млрд гривен.
А еще Национальный банк опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки.
Об "Ощадбанке" и "Сбербанке". Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России и добился запрета последнем использовать обозначение "Сбербанк" на территории Украины.
О "Сбербанке". Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Нацбанк на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка.
О "Диви банке". Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе правления "Диви банка" Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
О McDonald's. Пресс-служба украинского McDonald's подтвердила продажу помещений в Крыму, которые до аннексии полуострова Россией принадлежали компании.
Тексты дня:
Украина нуждается в реформировании пенсионной системы. Cрочно
Обсуждение пенсионной реформы в Украине откладывалось слишком долго. Пришло время для решения.
200 долларов к пенсии ежемесячно. Есть ли шансы у обратной ипотеки в Украине
Часто пенсионеры, которые вынуждены жить на жалкую пенсию, забывают об имеющемся у них активе — недвижимости. На Западе уже давно используют инструмент, который позволяет пожилым людям получать ежемесячно до 200 долларов в месяц, — обратная ипотека.
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